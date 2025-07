Un leone tenuto in casa è fuggito dalla sua abitazione ed finito in strada attaccando e ferendo una donna e due bambini. L’episodio si è verificato la scorsa settimana a Lahore, la seconda città più grande del Pakistan. Le riprese delle telecamere a circuito chiuso mostrano l’animale domestico che scavalca un muro di confine per raggiungere una via della città. I proprietari del leone sono stati arrestati.