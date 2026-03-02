Nella notte, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute del Libano, almeno 31 persone sono state uccise negli attacchi israeliani a Beirut. 149 i feriti. Israele ha lanciato attacchi sulla capitale dopo che il gruppo militante libanese Hezbollah ha rivendicato il lancio di missili oltre il confine: “Rappresaglia per il sangue innocente di Ali Khamenei”. Israele ha poi dichiarato di aver colpito siti strategici legati al gruppo armato sciita, principale alleato dell’Iran in Medio Oriente. I video girati mostrano edifici in fiamme e auto sommerse dalle macerie.