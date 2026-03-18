A Bachoura, nel centro della capitale libanese Beirut, nelle scorse ore un raid israeliano ha colpito un edificio provocandone l’immediato crollo dopo l’esplosione. L’esercito israeliano ha poi rilasciato una dichiarazione in cui sollecitava l’evacuazione di un edificio nel quartiere centrale della città prima dell’attacco. Si tratta del quarto attacco all’edificio, dopo che tre raid il 12 marzo non erano riusciti a distruggerlo. Al momento non sono state segnalate vittime.