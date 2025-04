Tre fratelli di Edimburgo, Ewan, Jamie e Lachlan Maclean, di recente hanno presentato la loro “Emily Rose”, una piccola imbarcazione in fibra di carbonio con la quale tenteranno un’impresa davvero straordinaria. Il loro obiettivo principale è quello di raccogliere fondi per un’organizzazione benefica che hanno co-fondato insieme al padre.

Dal Perù all’Australia remando senza sosta

L’impresa dei tre fratelli è di quelle memorabili: partire da Lima, la capitale del Perù, cercando di raggiungere Sidney, in Australia, affidandosi alla loro imbarcazione costruita su misura. Lo scopo, però, è quello di arrivare a destinazione remando senza sosta. Il trio prevede di raggiungere l’Australia trascorrendo 120 giorni in mare, remando a turni continui di due ore.

Le stime del loro team indicano che per completare l’impresa saranno necessari circa quattro milioni di colpi di remo, percorrendo una rotta che si estende per circa 14mila chilometri. Oltre a mettere duramente alla prova il loro atletismo, come detto, il trio ha deciso di intraprendere l’impresa allo scopo di sostenere la loro fondazione benefica, che si concentra sul garantire l’accesso all’acqua potabile in comunità dove questa risulta scarsa.