Un drone ha catturato le immagini della funicolare distrutta dopo il drammatico incidente avvenuto il 3 settembre a Lisbona, nel quale hanno perso la vita 17 persone. Il video mostra i rottami del vagone dell’Elevador da Glória, precipitato lungo il ripido pendio di circa 265 metri a seguito della rottura del cavo di trazione. Le autorità portoghesi hanno poi aperto un’indagine sull’incidente che ha coinvolto la funicolare, deragliata e schiantatasi contro un edificio mentre viaggiava verso il Bairro Alto.

Il video dal drone

Dopo l’incidente, il Comune ha disposto in via precauzionale la sospensione di tutte le altre funicolari cittadine, per effettuare approfonditi controlli tecnici. La Federazione dei sindacati dei trasporti (Fectrans) ha chiesto “un’indagine rigorosa”, sollevando diversi dubbi riguardo alla gestione esternalizzata della manutenzione. Stando a quanto riportato da Diario de Noticias, la funicolare era stata ispezionata poche ore prima dell’incidente. La società MNTC, infatti, aveva certificato che l’impianto era sicuro e che il cavo aveva ancora una vita utile stimata di oltre 260 giorni.

Eppure, la Carris, l’azienda che da più di un secolo gestisce il trasporto pubblico a Lisbona, ha ribadito: “Abbiamo rispettato tutti i protocolli in maniera scrupolosa”, ha dichiarato ai media Pedro Bogas, presidente del Consiglio di amministrazione che ha comunque annunciato un’inchiesta interna.