Arrivano direttamente dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) le spettacolari immagini dell’aurora boreale, proprio nelle ore in cui una tempesta solare particolarmente intensa ha investito la Terra. Il cosmonauta russo Sergey Kud-Sverchkov è riuscito a immortalare l’evento pubblicando il video sul proprio canale Telegram: “Era come navigare dentro quella luce”, ha scritto Kud-Sverchkov, commentando un’esperienza estremamente immersiva. Come si vede nel video, accanto al consueto verde compare anche un raro bagliore rosso, generato dall’elevata energia che stimola gli strati più alti dell’atmosfera.