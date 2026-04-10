Un video pubblicato dalla Reuters mostra in timelapse lo Stretto di Hormuz con i tentativi di passaggio e l’attesa di centinaia di navi. Il filmato è stato realizzato tracciando il percorso nei giorni di ieri e oggi, ossia il 9 e il 10 aprile.

Da quando è scattato il cessate il fuoco nella guerra all’Iran lo stretto di Hormuz, di fatto, è rimasto bloccato al traffico marittimo. A passare solo navi che trasportano carichi secchi: diverse petroliere sono state invece costrette a invertire la rotta anche per evitare di finire su una delle mine messe dagli iraniani. E Teheran fa sapere che, in un contesto di colloqui profiqui con gli Usa che inizieranno domani, si permetterà a circa 15 navi al giorno di passare.