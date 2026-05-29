Sul web è diventato virale un video che mostra un’attivista pro-Pal che a Londra ferma per strada l’attrice premio Oscar Helen Mirren e il marito Taylor Hackford, regista e produttore. L’attivista, riprendendo tutto con il proprio smartphone, si è rivolto all’attrice insultandola e accusandola per la sua storica posizione di sostegno a Israele. L’attrice, nonostante il tono dell’attivista e le accuse ricevute, si è mostrata calma e disposta al dialogo. Quando i toni si sono alzati, ovvero quando l’uomo ha iniziato a insultare pesantemente l’attrice, è intervenuto il marito, che ha tentato di allontanarlo chiedendogli di lasciare in pace lui e sua moglie. Poco prima di allontanarsi, l’attivista si è rivolto nuovamente a Helen Mirren insultandola di nuovo: “Sei una put***a sionista”.