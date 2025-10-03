Presso la raffineria Chevron di El Segundo, nella contea di Los Angeles, nella giornata di ieri è scoppiato un vasto incendio, come comunicato dall’ufficio stampa del governatore della California, Gavin Newsom, sulla piattaforma X: “Il nostro ufficio si sta coordinando in tempo reale con le agenzie locali e statali per proteggere la comunità e garantire la sicurezza pubblica”. Al momento, l’azienda non ha rilasciato commenti sull’incidente, mentre la polizia e i vigili del fuoco di El Segundo si sono rifiutati di fornire ulteriori dettagli sull’incendio e sugli eventuali feriti.

Il video dell’incendio

Intanto sul web circolano diversi video dell’incidente, che mostrano un enorme incendio e una colonna di fumo che si alza nel cielo. In altri video, invece, si vedono diverse persone correre in preda al panico. Il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, ha sottolineato che i vigili del fuoco sono pronti a intervenire per fornire assistenza: “Al momento non si registrano impatti sull’aeroporto internazionale di Los Angeles”. Stando a quanto riportato dal Los Angeles Times, la causa dell’incidente non è ancora chiara, mentre l’emittente CBS ha riferito che agenti di polizia e vigili del fuoco si sono precipitati alla raffineria dopo le segnalazioni di una violenta esplosione.

Secondo il sito web dell’azienda, la raffineria Chevron ha una capacità produttiva stimata di 29omila barili al giorno: i suoi principali prodotti sono benzina, carburante per aerei e diesel. La capacità totale di stoccaggio dell’impianto è di 12,5 milioni di barili, distribuiti in circa 150 grandi serbatoi.