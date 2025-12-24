Al Museo del Louvre, dove lo scorso 19 ottobre alcuni ladri avevano rubato diversi gioielli dal valore stimato di decine di milioni di euro, in quello che la stampa francese aveva definito “il furto del secolo”, sono state installate sbarre di sicurezza sul balcone utilizzato dai rapinatori. I ladri, vestiti da operai edili, erano riusciti a penetrare nel museo dopo aver raggiunto un balcone del primo piano della Galerie d’Apollon, attraverso l’uso di un camion dotato di piattaforma elevatrice. A quel punto avevano forzato l’apertura della finestra facendo scattare l’allarme, ma in poco meno di sette minuti erano già riusciti a rubare otto gioielli della corona francese utilizzando una sega circolare per rompere le teche in vetro.

Louvre, sbarre di sicurezza installate

Martedì una gru ha installato una griglia metallica sopra la porta del balcone, lo stesso utilizzato per la rapina. Al momento, infatti, la porta a vetri che conduce al balcone risulta essere sbarrata. “Il Louvre sta imparando la lezione dal furto del 19 ottobre e sta continuando la sua trasformazione e il rafforzamento della sua architettura di sicurezza”, ha dichiarato il museo in un post su X.