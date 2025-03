Quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla e romantica vacanza si è trasformata in un vero e proprio incubo. Caio Gomes e sua moglie Fernanda Diniz, due sposi novelli, si trovavano in luna di miele alle Maldive, quando la loro imbarcazione è affondata all’improvviso e oltre 50 persone sono finite in mare.

Luna di miele da incubo

Una volta messi in salvo dopo il drammatico naufragio, la coppia ha parlato direttamente alla stampa, rivelando che si sono ritrovati costretti a condividere lo stesso salvagente. Gomes ha dichiarato che l’esperienza è stata traumatica, anche se per fortuna non si sono registrati feriti: “Nessuno si è fatto male. Non ci sono stati feriti, solo traumi psicologici, perché è stato un duro colpo per noi”. Gomes ha poi rivelato che, dopo circa quaranta minuti, la loro imbarcazione ha colpito a grande velocità un’onda che l’ha ribaltata. A quel punto ai passeggeri è stato detto di indossare i giubbotti salvagente e di tuffarsi in mare. Una volta in acqua, il suo e quello di sua moglie, però, sembravano non funzionare. A quel punto Gomes ne hanno trovato uno al quale si è aggrappato disperatamente con la moglie.

Gomes, sua moglie e le altre persone coinvolte sono rimaste in mare per oltre 40 minuti, tutti recuperati poi da un’altra imbarcazione. Nel naufragio, l’uomo ha raccontato di aver perso anche il proprio zaino con i loro passaporti, un dettaglio che ha reso la loro luna di miele ancora più complicata. Sul web intanto girano diversi video virali dell’accaduto, che mostrano i passeggeri in preda al panico in mare aperto.