Vishwash Kumar Ramesh, l’unico sopravvissuto al disastro aereo dell’Air India della scorsa settimana, che è costato la vita a 279 persone, è stato dimesso dall’ospedale. L’uomo, visibilmente sconvolto, ha deciso di presenziare mercoledì mattina al funerale di suo fratello Ajay, morto sullo stesso sfortunato volo sul quale viaggiavano insieme.

L’omaggio al fratello scomparso

Ramesh, subito dopo essere stato dimesso dall’ospedale, si è presentato al funerale del fratello per rendergli omaggio. L’unico superstite del volo ha deciso di partecipare alla sepoltura del fratello durante una cerimonia che si è tenuta nella città indiana di Diu. Scosso, emozionato e comprensibilmente afflitto dal dolore, Ramesh, con il braccio e il viso ancora coperti dalle bende, ha trasportato la bara del fratello insieme ad altri parenti e amici del defunto. In alcuni video diffusi online, si vede Ramesh in lacrime, sorretto dagli amici presenti al funerale.

L’uomo ha così voluto dire addio al fratello rimasto coinvolto nel disastro aereo. Ramesh, seduto nel posto 11A, vicino al finestrino e all’uscita di emergenza, è riuscito a uscire dall’aereo quasi illeso. Suo fratello, invece, si trovava all’estremità opposta della stessa fila, al posto 11J. Ajay non ce l’ha fatta, ed è morto nel disastro aereo che ha provocato la morte di 241 persone a bordo del Boeing 787 Dreamliner diretto a Londra.