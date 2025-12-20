Ahmed al Ahmed, il 43enne australiano che ha fermato uno degli assalitori durante la strage di Bondi Beach, provando a disarmarlo a mani nude, ha ricevuto in ospedale una donazione di circa 1,5 milioni di euro (2,5 milioni di dollari australiani), raccolta online da sostenitori di tutto il mondo. “Dopo aver assistito alle azioni straordinarie dell’eroe che ha contribuito a disarmare uno degli aggressori durante la tragedia di Bondi, un atto che ha impedito la perdita di innumerevoli altre vite, ci siamo sentiti in dovere di agire. In un momento di caos e pericolo, si è fatto avanti senza esitazione. Le sue azioni sono state altruistiche, istintive e innegabilmente eroiche, compiute senza riguardo per la propria sicurezza”, hanno scritto gli organizzatori della raccolta fondi.

La donazione milionaria: il video

In un video diffuso sui social, Ahmed al Ahmed è stato raggiunto in ospedale dall’influencer Zachery Dereniowski, tra i promotori della raccolta fondi. Dereniowski ha poi consegnato ad Ahmed un assegno simbolico mentre l’uomo è ricoverato a Sydney per le ferite da arma da fuoco riportate nell’attacco. A distanza di diverse ore dalla strage, la raccolta fondi per Ahmed ha visto l’adesione di oltre 12mila persone. Secondo quanto riportato da ABC Australia, il maggior donatore risulta essere William Ackman, noto per il suo ruolo di CEO di Pershing Square Capital Management. Il miliardario avrebbe donato 99.999 dollari australiani, pari a circa 56mila euro.