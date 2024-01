Madonna di Trevignano, anche Maria Grazia Cucinotta tra gli ex fedeli della veggente VIDEO

Tra gli ex seguaci della presunta veggente Gisella Cardia ci sarebbe anche l’attrice, produttrice cinematografica ed ex modella Maria Grazia Cucinotta. Ad immortalarla nel terreno di via Campo Le Rose con vista panoramica sul Lago di Bracciano è uno dei video pubblicati nel canale Youtube dell’associazione Madonna di Trevignano Romano.

Maria Grazia Cucinotta ex seguace della veggente

L’incontro tra veggente e attrice, è avvenuto il 3 novembre 2021, uno dei giorni in cui, come abitualmente avviene ogni mese ormai da anni, la veggente dice di vedere la Madonna comparirle in cielo per lasciarle messaggi per i fedeli.

Nel video si vede Maria Grazia Cucinotta con sciarpa e capelli raccolti. Con la mano destra sorregge un grande ombrello, con l’altra abbraccia Gisella. Quando i media hanno puntato i riflettori sulle presunte apparizioni alcune delle persone più in vista si sono allontanate, tra queste anche Maria Grazia Cucinotta.

L’abbraccio tra Maria Grazia Cucinotta e Gisella Cardia

Si può vedere nel video l’incontro tra l’attrice e la Cardia dal minuto 1:02:00.