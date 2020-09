Il forte maltempo sulla provincia di Varese, in particolare nel comune di Luvinate, ha provocato una vittima.

Maltempo, un morto a Luvinate in provincia di Varese. Sette famiglie hanno dovuto lasciare le proprie case a causa della fortissima ondata di maltempo che ha fatto straripare il torrente Tinella.

Il morto è un runner che si era addentrato nei boschi per allenarsi.

I Vigili del Fuoco e il 118 hanno recuperato il corpo, sul greto di un torrente in una località nei pressi di via San Vito.

L’uomo, F.M. di 61 anni, era scomparso da Barasso sempre in provincia di Varese. Probabilmente è stato sorpreso dal forte temporale e potrebbe essere caduto o essere stato travolto dall’acqua.

Due palazzine e tre villette sgomberate causa maltempo

Oltre al morto, a Luvinate, sempre a causa del maltempo, due palazzine e tre villette sono state fatte sgomberare a causa di uno smottamento provocato dall’esondazione del torrente Tinella.

I vigili del Fuoco e la protezione civile hanno aiutato sette famiglie di residenti a spostarsi a casa di conoscenti o in sistemazioni fornite dal Comune.

Numerose le richieste di aiuto, nel corso di tutta la serata, per allagamenti e blackout.

Come mostra il video che segue, l’esondazione del Tinella ha provocato l’allagamento della strada statale 394. Il Comune, per la giornata di oggi, ha deciso in via precauzionale di tenere le scuole chiuse.

Alberi caduti a Casale Litta

Oltree che Luvinate, sempre in provincia di Varese, ad essere stata colpita è Casale Litta nella zona del Lago di Varese. Qui, secondo quanto riportato da Varesenews, alcuni alberi sono caduti a causa del vento.

Rovesci molto forti anche nella zona di Brescia, dove al momento non sono stati segnalati danni (fonte: Ansa, FanPage, Varese News, YouTube).