Gli agenti della Polizia di Stato indagavano già da tempo su un 37enne, accusato di aver picchiato la madre ricoverata nell’ospedale Santa Maria della Fratta a Cortona, in provincia di Arezzo. L’uomo, infatti, maltrattava la madre disabile, 65 anni, arrivando perfino a picchiarla e prenderla a schiaffi, anche mentre lei era ricoverata a causa di gravi patologie invalidanti. Le indagini, coordinate dalla procura di Arezzo, sono scattate in seguito a una serie di ricoveri sospetti della vittima in strutture sanitarie dell’Aretino.

Telecamera nascosta e arresto

Madre e figlio vivevano insieme. Spesso, però, la donna finiva in ospedale con diversi traumi. A volte era lui a chiamare il 118, altre volte, invece, avrebbe accompagnato la madre al pronto soccorso. Di fronte ai medici, poi, giustificava i traumi parlando di cadute o di incidenti domestici. I dottori, però, avevano capito fin da subito di trovarsi di fronte a una situazione completamente diversa, qualcosa che faceva pensare a una lunga serie di violenze perpetrate in casa. I loro referti sono stati segnalati alla Polizia di Stato, che ha avviato le indagini.

Dopo l’ultimo ricovero della donna presso il nosocomio di Cortona è stata avviata d’urgenza un’attività di intercettazione audio-video all’interno della stanza dove si trovava la donna. Le registrazioni hanno confermato un quadro drammatico di vessazioni e comportamenti violenti da parte del figlio, documentati durante le visite. La sera del 14 agosto, gli agenti hanno quindi fatto irruzione nella stanza d’ospedale dopo aver assistito all’ennesimo episodio di aggressione. L’uomo ha tentato brevemente la fuga, ma è stato bloccato e arrestato. Durante le fasi del fermo si è anche opposto, rendendo necessario l’utilizzo delle manette e facendo scattare anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Il 37enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Arezzo, in attesa della convalida dell’arresto.