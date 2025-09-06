All’altezza di via Melchiorre Gioia i partecipanti al primo dei due cortei previsti oggi, sabato 6 settembre, a Milano per protestare contro lo sgombero del centro sociale Leoncavallo, sono entrati nel cantiere del “Pirellino”, tra le opere al centro delle inchieste sull’urbanistica, lanciando slogan contro il Comune di Milano e Manfredi Catella, manager indagato dalla Procura di Milano per presunti abusi edilizi.

L’irruzione, pacifica e simbolica, è avvenuta sotto gli occhi della forze dell’ordine. I manifestanti sono saliti in cima al cantiere, sopra la grande pubblicità, utilizzando le stesse scale di cantiere che si trovano a lato. Gli attivisti hanno acceso fumogeni e lanciato petardi, mentre i manifestanti in strada, tra canti e balli hanno invocato agli altoparlanti dei furgoni “spazi pubblici non speculazione edilizia”.