Un video girato da un cittadino con lo smartphone e pubblicato sulla pagina Instagram Welcome to Favelas mostra un’ambulanza ferma a un incrocio durante la maratona di Roma. Nonostante le sirene accese, il mezzo di soccorso non riesce a passare a causa del flusso continuo di atleti che gli corrono davanti. Nei pressi dell’incrocio è presente anche un’auto della Polizia Municipale, ma la situazione non cambia: alla fine, i paramedici sono costretti a fare retromarcia e cercare un altro percorso.