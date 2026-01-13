Sul red carpet dei Golden Globe 2026 alcuni candidati e presentatori, tra cui Wanda Sykes, Natasha Lyonne e Mark Ruffalo, hanno indossato una spilla con la scritta “Be Good” o un’altra con la scritta “ICE OUT”. Queste spille, come spiegato dal New York Times, nascono da una campagna di protesta promossa dall’ACLU e organizzata da un gruppo di sostenitori dell’industria dell’intrattenimento.

“Questa settimana un cittadino americano è stato ucciso dall’Ice e, da persona preoccupata, non posso fingere che sia normale. Questo è un invito a tutti coloro che mi seguono: se siete preoccupati non siete soli, insieme possiamo fermare la violenza. #begood è in onore di Renee Macklin Good“. Questa la didascalia di un post pubblicato su Instagram con cui il popolare attore americano Mark Ruffalo ha voluto ricordare la morte della 37enne Renee Good, uccisa da un agente federale dell’Ice.

Mark Ruffalo attacca Trump: il video

Ruffalo si è presentato sul red carpet con la spilla “Be Good”, attirando l’attenzione dei numerosi giornalisti presenti. In riferimento alla spilla indossata, l’attore ha dichiarato: “Questa è per lei, questa è per le persone negli Stati Uniti che oggi sono terrorizzate e spaventate. So di essere uno di loro. Amo questo Paese… E quello che vedo accadere… Non è l’America”.

Intervistato da Usa Today, l’attore ha attaccato duramente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo modo di fare politica: “Siamo nel mezzo di una guerra con il Venezuela, che abbiamo invaso illegalmente. Sta dicendo al mondo che il diritto internazionale non gli importa. L’unica cosa che gli importa è la sua moralità, ma quell’uomo è un criminale condannato, uno stupratore condannato. È un pedofilo. È il peggior essere umano. Se facciamo affidamento sulla moralità di quest’uomo per il Paese più potente del mondo allora siamo tutti nei guai”.