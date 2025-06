Un attacco russo, con missili balistici ipersonici e droni Geran, ha colpito in maniera massiccia Kiev nella notte provocando almeno 55 morti. Colpiti quartieri residenziali e palazzi.

L’attacco è avvenuto a ondate ed è stato su larga scala. Le immagini che arrivano dall’Ucraina mostrano diversi edifici in fiamme in molte zone di Kiev e un intero palazzo sventrato da un colpo. Soccorritori sono al lavoro per rimuovere le macerie per cercare chi è sopravvissuto.

Almeno dodici gli incendi che sono scoppiati in sei zone della capitale ucraina, con alte colonne di fumo che si sono alzate nel cielo. Il sindaco di Kiev, Vitalij Klycko, ha dichiarato che “il numero delle vittime nella capitale è in aumento. Attualmente sono 55. Più di 40 persone sono state trasportate nelle strutture mediche cittadine. Non si hanno ancora informazioni precise sui feriti totali, mentre i soccorritori stanno lavorando sul campo”.

Il distretto di Solomianski è stato colpito da ben tre raid notturni scattati tra le 2 e le 3 della notte. Qui un intero palazzo residenziale è stato colpito in pieno e sventrato. E tra le vittime, ha dichiarato il sindaco, c’è anche un cittadino americano di 62 anni. Colpito in maniera massiccia anche il distretto di Darnytskij.

Timur Tkachenko, comandante dell’amministrazione militare di Kiev, nella notte aveva fornito un primo bilancio di 14 morti ed aveva dichiarato: “Oggi Kiev ha vissuto un’altra notte difficile. Un altro attacco, altri feriti, case distrutte, dolore e ansia. La ricerca di persone sotto le macerie continua. Ora sul luogo di uno degli attacchi ci sono soccorritori, medici, polizia, volontari. Tutti stanno agendo nel modo più coordinato possibile per aiutare e salvare chi è in difficoltà”.