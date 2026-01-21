Impresa straordinaria quella del freeskier austriaco Matej Svancer, che ha lasciato tutti a bocca aperta durante il Laax Open 2026 in Svizzera, tappa della Coppa del Mondo di Freeski. Nel corso della gara di slopestyle, uno stile del freestyle con salti e acrobazie, Svancer ha perso uno dei suoi sci durante il salto, ma è comunque riuscito ad eseguire tre rotazioni completando anche un atterraggio pulito su un solo sci. Il freeskier austriaco ha dato prova delle sue incredibili abilità mostrando talento e sangue freddo con una manovra spettacolare e rischiosa, per la gioia del pubblico presente. Alla fine, Svancer ha chiuso la gara al secondo posto, arrivando alle spalle del norvegese Birk Ruud.