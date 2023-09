Maurizio Crozza, in occasione dell’attesissimo ritorno di “Fratelli di Crozza” di venerdì 22 settembre in prima serata sul Nove, crea un nuovo personaggio: il generale Roberto Vannacci. Che afferma: “Sarei felice di avere l’Egonu come figlia…per ricordarle ogni giorno che lei non è normale”.

I nuovi personaggio di Maurizio Crozza, c’è anche Giambruno

Tra i nuovi personaggi interpretati da Maurizio Crozza si è guadagnato un posto anche Andrea Giambruno, giornalista Mediaset e compagno di Giorgia Meloni. Sull’onda delle polemiche scoppiate dopo le dichiarazioni del conduttore sulle violenze sessuali e l’abuso di alcol da parte delle vittime, Crozza sceglie Giambruno come novità per promuovere la nuova stagione di Fratelli di Crozza, che ripartire da venerdì 22 settembre in prima serata sul Nove. Quello che Crozza chiama “il Fidanzato” risponde alle critiche per le sue dichiarazioni con una battuta che va il verso alle dichiarazioni del giornalista: “Hai tutto il diritto di nascere donna, però te le sei cercata!”.