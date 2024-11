Maurizio Crozza: “Sinner vuole aprire una fondazione per aiutare famiglie e bambini. In Italia noi la chiamiamo Irpef”

Maurizio Crozza, nel suo “Fratelli di Crozza”, è tornato a vestire i panni del numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner. “Sinner – dice Crozza leggendo un titolo del Fatto Quotidiano (nel video dal minuto 11 e 47 secondi) – svela come userà i 6 milioni vinti in Arabia: ‘Tra poco nascerà una fondazione. Ho una mia idea per poter fare del bene. Come aiutare persone, animali, natura’. Ma non è meraviglioso una fondazione per far del bene e per aiutare le persone? (…) Per carità, intendiamoci, è tutto perfettamente legale. Anzi, perbene”. E qui Crozza legge un altro titolo: “Sinner: ‘Conta essere una persona perbene, la mia fondazione per aiutare famiglie e bambini’. Sì, certo Jannik, una fondazione così ce l’abbiamo anche noi in Italia ed aiuta tutti: si chiama Irpef”.