Durante la visita a Agricoltura È, la manifestazione che si è svolta a Roma in piazza della Repubblica, Giorgia Meloni ha scattato decine di selfie e assaggiato varie specialità gastroniche italiane. Ed è diventato virale un video in cui avviene uno scambio di battute tra la premier e Luca Ciacci, un giovane imprenditore agricolo di Isola del Piano in provincia di Pesaro Urbino.

Ciacci è divenuto famoso per le sue barrette energetiche ed energy drink a chilometro zero già premiate nel 2024 con gli Oscar Green di Coldiretti Giovani Impresa Marche. Dopo averne assaggiata una Giorgia Meloni ha scherzato sfoderando il romanesco: “Se ingrasso te vengo a cercà”.