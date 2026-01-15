Tra l’incredibile e il tragicomico. In Messico è andata in scena la partita tra Puebla e Mazatlan, un match, valido per la seconda giornata del campionato di Clausura, che si è disputato all’Estadio Cuauhtemoc. Questa struttura, al momento sconosciuta a mezzo mondo, tra pochi mesi sarà destinata a ospitare alcune partite del Mondiale. In vista di questa vetrina tutt’altro che banale, ovvero quando gli occhi di milioni di spettatori saranno puntati sui calciatori ma anche sui manti erbosi di Canada, Stati Uniti e Messico, diversi stadi, come da tradizione, sono stati ristrutturati e tirati a lucido.

Voragine in campo: il video

A distanza di mesi dalla prima partita del Mondiale, l’Estadio Cuauhtemoc ha già iniziato a far parlare di sé nella maniera più grottesca possibile. Sul web, infatti, è diventato virale il video di un momento della partita tra Puebla e Mazatlan, quando il manto erboso si è sollevato come un tappetino di bassissima qualità, lasciando una gigantesca voragine in campo che ha messo in pericolo la gamba (e la carriere) del difensore Jair Diaz. Se queste sono le premesse…