In Messico, un treno merci si è scontrato con un autobus a due piani. Il drammatico incidente è avvenuto in una zona industriale lungo l’autostrada tra Atlacomulco, 115 chilometri a nord-ovest di Città del Messico, e Maravatio, nello Stato del Michoacan. Secondo le autorità locali, il conducente del bus avrebbe tentato di attraversare i binari prima del convoglio.

Il video dello schianto

Stando a quanto dichiarato dalle autorità, nell’incidente dieci persone sono morte e almeno 61 sono rimaste ferite. Tra le vittime figurano sette donne e tre uomini, come reso noto dall’ufficio del procuratore dello Stato del Messico. Alcuni dei feriti sono in gravi condizioni, altri invece sono stati dimessi rapidamente.

Sui social è stato poi diffuso un video in cui si vede l’autobus nel traffico intenso che attraversava lentamente i binari, proprio quando il treno merci, fuori dall’inquadratura, è apparso velocemente colpendolo violentemente a metà del percorso.