Lorenzo Sestini, meteorologo di ArezzoMeteo, era uscito in giardino con l’ombrello per cercare il suo gatto spaventato durante un violento temporale. A pochi metri da lui, però, è caduto un fulmine che ha sradicato un olivo e un palo di ferro nelle vicinanze. Come si vede nel video, pubblicato sulla pagina Instagram di ArezzoMeteo, Sestini non è riuscito a liberarsi dell’ombrello che aveva in mano a causa dell’energia sprigionata dal fulmine.

“Ho sbagliato, mi sono fatto prendere dall’ansia”

Un video registrato da una telecamera di sorveglianza mostra chiaramente il momento in cui il meteorologo resta bloccato dall’impulso elettrico. In seguito, il meteorologo ha spiegato: “Ho sbagliato mi sono fatto prendere dall’ansia per il gatto. Uscire all’aperto in quelle condizioni è pericoloso. È stata una lezione”.

Fortunatamente, nonostante il grosso spavento, Sestini non è rimasto ferito. Il gatto, invece, è stato ritrovato poco dopo illeso. ArezzoMeteo ha condiviso il video per sensibilizzare riguardo ai comportamenti da evitare assolutamente durante i temporali. Sestini ha pubblicato poi un video sul suo profilo Facebook, mostrando ironicamente “l’ombrello originale, autografato”.