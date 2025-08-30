Lo scorso martedì, tre ragazzi di circa 22 anni hanno rubato sui Navigli una carta di credito. Il giorno dopo, all’apertura dei negozi di Corso Vittorio Emanuele, hanno deciso di utilizzarla per comprare capi d’abbigliamento e scarpe. Dopo ogni acquisto, i tre festeggiavano indossando i capi griffati ancor prima di lasciare i negozi, per poi aggirarsi per strada con numerose buste griffate stracolme di abiti. Il loro atteggiamento, però, ha attirato l’attenzione degli agenti della Polizia locale, che hanno deciso di controllarli all’ingresso di un negozio.

Quasi duemila euro spesi con una carta di credito rubata

Con sospetto, gli agenti hanno seguito il gruppetto fino a via Agnello, dove i tre si sono fermati all’ingresso di un negozio. Uno di loro, un 22enne italiano, è entrato e ha tentato di pagare un paio di scarpe con la carta di credito rubata. La transazione è stata negata e lui è uscito dal negozio, dove gli agenti lo hanno fermato. Uno dei tre, un ragazzo colombiano di 22 anni, è stato bloccato poco distante dall’uscita del negozio, mentre il terzo, approfittando della confusione che si è andata a creare, è riuscito a scappare. I due ventiduenni sono stati arrestati in flagranza di reato per l’indebito utilizzo di carta di credito.

Grazie all’aiuto e alle testimonianze dei responsabili dei punti vendita, alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e agli scontrini emessi, gli agenti della Polizia locale hanno ricostruito i movimenti del gruppetto. Nella stessa mattinata, infatti, i tre avevano già fatto shopping in diversi negozi del centro utilizzando sempre la stessa carta di credito, con cui erano state completate 31 transazioni per oltre 1.700 euro.