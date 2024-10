Milei e la storia del discorso all’Onu preso dalla serie statunitense “West Wing” VIDEO

Il presidente turbo-liberista argentino Javier Milei ha copiato, parola per parola, un monologo di una serie televisiva per il suo discorso all’ONU? Sembra proprio di sì. Ma andiamo con ordine. In Argentina, da qualche giorno, il presidente Milei è accusato di aver copiato in una parte del suo recente discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite un monologo dalla serie “The West Wing”.

“The West Wing”, “Tutti gli uomini del presidente”, in estrema sintesi, è una serie televisiva statunitense ambientata nell’Ala Ovest della Casa Bianca (da cui il titolo) dove lavorano il Presidente degli Stati Uniti d’America e il suo staff. Nella serie vengono descritte le problematiche quotidiane e le difficili decisioni pubbliche e private dell’immaginario presidente democratico Josiah “Jed” Bartlet.

E le parole pronunciate da Milei lo scorso 24 settembre all’Assemblea delle Nazioni Unite risultano effettivamente identiche a quelle recitate da Martin Sheen, l’attore che interpreta il presidente “Jed” Bartlet, nel quindicesimo episodio della quarta stagione della serie:

“Crediamo nella libertà di espressione per tutti; crediamo nella libertà di culto per tutti; Crediamo nel libero scambio per tutti e crediamo in un governo limitato, per tutti. E poiché in questi tempi ciò che accade in un paese ha un impatto rapido sugli altri, crediamo che tutti i popoli dovrebbero vivere liberi dalla tirannia e dall’oppressione, sia essa sotto forma di oppressione politica, schiavitù economica o fanatismo religioso. Questa idea fondamentale non dovrebbe rimanere mera parola, dev’essere supportato da fatti, diplomaticamente, economicamente e materialmente”.

D’altronde, qualche tempo fa un giornalista argentino, Hugo Alconada Mon, aveva già rivelato che il principale consigliere di Mileir, Santiago Caputo, è un vero e proprio fan sfegatato della serie. Tutto ok, caro Milei, ma forse così e un po’ troppo esagerato.