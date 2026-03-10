Milena Gabanelli va in onda con il suo consueto Data Room durante l’edizione del TgLa7 di lunedì sera condotto da Enrico Mentana. La giornalista dedica il suo approfondimento alla politica internazionale e si lascia andare ad un commento sui rapporti tra Europa e Stati Uniti.

La frase è una replica a quanto ricordato da Mentana sul ruolo avuto dagli americani nella liberazione dell’Italia durante la Seconda guerra mondiale. La Gabanelli risponde così: “Li ringraziamo da ottant’anni, ma Dio non ci ha ordinato di metterci a 90 gradi con gli Stati Uniti”.