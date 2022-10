Le truppe russe sventolano fazzoletti bianchi dai loro carro armati e si arrendono ai militari ucraini. Il video è stato diffuso in queste ore su Twitter e ripreso dal Daily Mail.

Il filmato sembrerebbe confermare quanto dichiarato dall’intelligence militare ucraina, secondo la quale ci sarebbero almeno duemila soldati russi schierati in prima linea che avrebbero deciso di arrendersi piuttosto che rischiare di essere uccisi sul campo di battaglia.

Militari russi si arrendono sventolando fazzoletti bianchi dai loro carro armati

Negli ultimi giorni la prima linea russa è crollata drammaticamente, consentendo ai militari di Kiev di avanzare sia a Kherson, nel sud del paese, sia vicino a Kharkiv, nel nord. Quasi l’intera regione di Kharkiv è stata restituita al loro controllo e le unità stanno ora spingendo nelle vicine province di Donetsk e Luhansk. La città di Lyman, un nodo di trasporto chiave, è caduta nel fine settimana e negli ultimi giorni le truppe hanno riconquistato i piccoli villaggi lungo il vicino fiume Oskil.

L’Ucraina ora sembra pronta a spingersi più in profondità nel Luhansk, regione che la Russia controlla quasi totalmente, ed ha nel mirino le città di Svatove e Kreminna.

Putin sta perdendo territorio in tre dei quattro oblast che ha annesso la scorsa settimana. Dmitry Peskov, il suo portavoce, ha promesso che le truppe russe avrebbero ripreso tutto il terreno perduto aggiungendo che le regioni “non sarebbero mai state restituite” all’Ucraina.

Lo stesso Putin ha detto che si aspetta che la situazione in prima linea si “stabilizzi”. Il presidente russo ha fatto riferimento probabilmente ai 300mila uomini che ha recentemente arruolato nell’esercito. Alcuni di quegli uomini sono già stati gettati in prima linea. Altri arriveranno tra settimane al termine dell’addestramento.

Ucraini avanzano, preso la riconquista anche della Crimea?

Riconquistare la Crimea è ora però una possibilità realistica per gli uomini di Kiev. La penisola è stata trasformata in una grande base militare russa. Contiene al suo interno il porto di partenza della sua flotta del Mar Nero a Sebastopoli e due aeroporti. Contiene al suo interno anche molte basi di truppe e depositi di munizioni.

Un alto ufficiale degli Stati Uniti ha detto al Telegraph che “la riconquista della Crimea da parte dell’Ucraina è ora una possibilità concreta”. Il funzionario ha aggiunto: “È chiaro che la Russia non ha più la capacità o la forza di volontà per difendere le posizioni chiave. Se gli ucraini riusciranno a riconquistare Kherson, allora c’è una possibilità molto reale che alla fine sarà in grado di riconquistare anche la Crimea”.