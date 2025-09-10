Elisabet Lann, al suo primo giorno da ministra della Salute del governo svedese, è svenuta durante la conferenza stampa di esordio del suo mandato. La ministra è caduta sul palco in maniera improvvisa abbattendo il leggio dal quale stava parlando. Dopo la caduta, i suoi colleghi sono accorsi immediatamente per aiutarla, mentre la diretta televisiva della conferenza stampa è stata temporaneamente interrotta.

Il video

Lann, figura di spicco del partito cristiano-democratico, era stata ufficialmente presentata dal Primo Ministro Ulf Kristersson all’inizio della sessione parlamentare 2025-2026. Pochi istanti prima di svenire, Lann aveva dichiarato ai giornalisti: “L’assistenza sanitaria svedese è di alta qualità, ma il vero problema sono i lunghi tempi di attesa. Dobbiamo puntare a un sistema più equo e rafforzare il controllo governativo. Non è accettabile, in uno stato sociale come il nostro, che così tante persone debbano aspettare per ricevere cure”.

La ministra, pochi minuti dopo lo spiacevole incidente, è tornata a parlare con i giornalisti: “Non è stato proprio un martedì normale”, ha dichiarato Lann, che poi ha aggiunto: “Questo è quello che potrebbe succedere quando si ha un calo di glicemia”.