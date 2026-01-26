A Minneapolis, due giornalisti del programma Rai “In mezz’ora”, impegnati a documentare quello sta accadendo nella città del Minnesota, sono stati fermati e minacciati dagli agenti federali dell’Ice. “Spaccheremo il finestrino e vi trascineremo fuori dall’auto”, si sente dire in un video da un’agente che si è avvicinato al finestrino dell’auto in cui viaggiavano Laura Cappon e Daniele Babbo. L’aggressione è stata ripresa dall’interno dell’auto su cui viaggiavano i due giornalisti.

Giornalisti italiani minacciati dall’Ice: il video

“Uno è davanti a me e l’altro dietro. Sembra un convoglio”, ha affermato la donna alla guida dell’auto che trasportava i giornalisti italiani: “Ci hanno intrappolato”. Nel video si vede l’auto davanti che si ferma e un agente che esce dal veicolo avvicinandosi alla macchina dei giornalisti chiedendo di abbassare il finestrino. “No non abbasso il finestrino, non stiamo facendo nulla di male”, ha risposto la donna alla guida. A quel punto i due giornalisti si sono qualificati: “Press! We are press, italian!”. L’agente dell’Ice, però, ha minacciato di spaccare il finestrino e di trascinarli fuori dall’auto: “Questo è l’unico avvertimento, se continuate a seguirci da questo momento in poi. Siete registrati”.

“Meloni e Piantedosi hanno capito qual è il problema? Solidarietà ai giornalisti italiani minacciati dall’Ice. Ci aspettiamo che il governo italiano pronunci una parola di condanna”. È quanto si legge in un post sui social del Partito Democratico. “Anche due giornalisti italiani – dichiara il responsabile Esteri Peppe Provenzano – sono stati minacciati dalla polizia politica di Trump. A loro va tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Al governo Meloni, se ha un minimo di orgoglio nazionale, chiediamo di protestare formalmente e prendere le distanze una volta per tutte. E chiarire come intende proteggere i nostri connazionali che vivono e lavorano nei luoghi in cui sta operando l’Ice da questo clima di intimidazioni e violenze. Vedere l’America ridotta così dalle squadracce di Trump, che seminano caos, terrore e morte nelle strade, coperta dalle menzogne dell’amministrazione Trump, desta profondo sconcerto”.