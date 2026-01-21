Un cittadino statunitense è stato prelevato dalla sua abitazione in Minnesota da un gruppo di agenti dell’Ice. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando ancora una volta grande indignazione per quel che riguarda le controverse operazioni condotte dagli agenti dell’Ice. Gli agenti federali dell’immigrazione hanno forzato la porta e arrestato l’anziano puntandogli contro le armi senza alcun mandato. L’uomo è stato costretto ad abbandonare la sua casa mentre indossava solo la biancheria intima e una coperta intorno alle spalle. È stato poi condotto all’esterno, dove le temperature rasentavano lo zero. Alcune persone presenti sul posto hanno protestato urlando, suonando fischietti e clacson, chiedendo a gran voce ai numerosi agenti di lasciare in pace la famiglia dell’anziano.