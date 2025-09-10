Momenti di tensione e scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti nel quartiere universitario di San Lorenzo a Roma. Dopo aver tentato di raggiungere la tangenziale con un corteo spontaneo per la Global Sumud Flotilla, staccatosi da piazza Vittorio, studenti e collettivi sono stati bloccati dalle forze dell’ordine su via del Verano.

Dopo momenti di tensione è partita una carica da parte delle forze dell’ordine. Gli studenti hanno superato il blocco e sono arrivati a sfilare a Scalo San Lorenzo. Se bloccano la Flotilla noi “blocchiamo la città”, il grido degli studenti. Oltre agli studenti, al corteo hanno partecipato associazioni palestinesi e sindacati.