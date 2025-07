Gli invincibili di Luis Enrique alla fine, e in maniera del tutto inaspettata, sono stati battuti proprio sul più bello, nella finale del primo Mondiale per club della storia. Il Psg, infatti, si è dovuto arrendere a un Chelsea, allenato da Enzo Maresca, semplicemente straordinario, superiore ai francesi da ogni punto di vista: tecnico, tattico e soprattutto atletico. I Blues, poi, sono stati guidati in campo dal solito Cole Palmer, stella nascente del calcio inglese autore di una doppietta. Al Chelsea, che ha vinto l’ultima edizione della Conference League, è bastato un tempo, 45 minuti in cui la squadra di Maresca ha schiantato il Psg segnando ben tre gol. Nel secondo tempo il Chelsea ha gestito, rischiando di segnare altri gol ai francesi, salvati da Donnarumma.

I gol e la rissa finale

Nel primo tempo, in poco meno di mezz’ora, il nuovo numero 10 del Chelsea, Cole Palmer, dimostra di essere in serata siglando due reti, entrambe a giro e col mancino, sul secondo palo. A chiudere i conti è Joao Pedro, che firma il terzo gol in due partite con il club inglese.

Nel secondo tempo il Psg ha cercato di reagire ma il Chelsea, autore di una partita praticamente perfetta, ha chiuso tutti gli spazi. Il portiere Sanchez si è fatto trovare pronto in alcune situazioni, comunque poche. Alla fine, i Blues di Enzo Maresca hanno vinto con merito la prima edizione del Mondiale per club. Prima dei festeggiamenti, presenziati da un Donald Trump fischiato da una buona parte degli oltre 80mila tifosi presenti al MetLife Stadium, si è scatenato il putiferio al fischio finale.

Nei minuti successivi alla finale del Mondiale per Club, in mezzo al campo è scoppiata una rissa. È successo tutto subito dopo il fischio finale, quando in mezzo al campo l’attaccante del Chelsea Joao Pedro ha esultato per la vittoria. Luis Enrique, evidentemente frustrato per il pesante ko, ha visto nell’esultanza, nella danza e nei sorrisetti del brasiliano una sorta di provocazione: gli si è avvicinato per spintonarlo. Poi le mani del tecnico si sono spostate dal petto al volto. Luis Enrique ha infine afferrato per un attimo l’attaccante al collo, che si è divincolato ed è caduto. Da quel momento è successo di tutto. All’attaccante si è avvicinato anche Donnarumma.

Poi, nel parapiglia generale, sono accorsi i calciatori di entrambe le squadre, che si sono spintonati e afferrati nella confusione più totale. Maresca si è avvicinato a Donnarumma: i due, naturalmente in italiano, hanno parlato a lungo. “Voi avete vinto tutto quest’anno Gigio”, si legge per un attimo dal labiale del tecnico del Chelsea. Alla fine, i due si sono chiariti e si sono abbracciati, proprio quando intorno a loro si è accesa una seconda rissa. Maresca ha cercato di separare i suoi dai calciatori del Psg, tentando di allontanarli con decisione. Luis Enrique si è poi calmato e le squadre si sono separate, dopo un finale tutt’altro che gradevole.