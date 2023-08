Morgan insulta il pubblico che lo critica. Il cantante torna di nuovo a far parlare di sé non tanto per motivi artistici quanto per delle polemiche. L’artista, nelle scorse ore si è scagliato contro alcuni spettatori che assistevano al concerto-lezione “Segnali di vita e di arte” dedicato a Franco Battiato. Concerto che si è tenuto nel parco archeologico di Selinunte, in provincia di Trapani, nell’ambito del festival della bellezza. “Avete rotto il c***o, ho dei sentimenti, co****ni”, ha urlato Morgan a uno spettatore colpevole di avergli detto che stava andando “fuori tema”. Poi l’insulto omofobo diretto sempre allo spettatore: “Fr**io di merda”.

Morgan insulta il pubblico che lo critica: “Avete rotto il c***o, ho dei sentimenti, co****ni”

Quello di Morgan era l’ultimo appuntamento del Festival della bellezza, dopo le lezioni di Massimo Cacciari e Umberto Galimberti. Lo spettacolo a pagamento è iniziato con quasi 40 minuti di ritardo e dopo aver suonato alcuni dei suoi brani, l’ira dell’artista si è scatenata non appena qualcuno dal pubblico avrebbe detto: “Sei fuori tema”. “Avete avuto abbastanza voi adesso – ha risposto Morgan, in piedi sul palco rivolgendosi al pubblico – avete avuto troppo, perle ai porci si chiama questo, se non se ne vanno quei dementi io non canto”.

Rivolgendosi a qualcuno del pubblico che lo aveva invitato a suonare, Morgan ha detto: “Vai a casa tua, non te lo meriti lo spettacolo, sei molesto, sei venuto a rompere i co****ni”. E ha aggiunto: “Siete stupidi, la società è una m***a”, mentre dal pubblico si sono levate voci che lo invitavano a cantare. “Io sono un personaggio, andate a vedere Marrakesh, Fedez… fr***o di m***a”, ha proseguito rivolgendosi a una persona del pubblico. Dopo l’acceso scontro verbale, Morgan ha cantato un paio di brani di Battiato, prima di concludere lo spettacolo tra i boo che gli arrivavano dal pubblico.

Morgan, le scuse: “Non sono omofobo”

“Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato a usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse”, ha scritto successivamente Morgan in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto per gli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all’essere umano che si deve rispetto e, quindi, la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile, una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente”, ha aggiunto l’artista.

Che spiega la sua reazione: “E’ stata provocata dall’essermi sentito ferito nell’anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente. L’avermi chiesto una cover di Battiato come fossi un jukebox, dopo una delle più ispirate performance della mia vita, mi ha letteralmente ucciso”.

Gli organizzatori del festival: “Morgan non ha nessuna giustificazione”

Gli organizzatori del festival si sono dissociati “in modo molto netto”. Gli stessi si sono rammaricati “per il turpiloquio di Morgan, che non può trovare alcuna giustificazione nel comportamento inappropriato di alcuni spettatori”. “La direzione ha fatto il possibile per gestire la situazione critica nel rispetto del pubblico e garantire la prosecuzione dello spettacolo”, hanno aggiunto dall’organizzazione.

Per il direttore del parco di Selinunte, Felice Crescente, “abbiamo assistito a una commedia dell’arte”. “Il pubblico è diventato protagonista dello spettacolo – sostiene – intervenendo nel bel mezzo della messa in scena. In sintesi è successo un po’ quello che ogni tanto si verifica con i leoni da tastiera sui social”.