Bustina di coca in diretta, il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmieri reagisce dicendo: “Questo è imbecille proprio”. Palmieri è inviato a Lisbona per la partita Benfica-Inter. Mentre parla, davanti alla telecamera, spunta una bustina con della coca dentro. Il giornalista si imbestialisce: prima allontana la mano dello spacciatore facendogli poi notare la gravità del suo gesto.

Bustina di coca in diretta, Tancredi Palmieri: “Questo è imbecille proprio”

Mamma mia, questo è un imbecille totale proprio. Tu sei un imbecille te lo dico, sei un pirla patentato. Te lo meriti proprio, te lo meriti proprio, pirla patentato” dice il giornalista rivolgendosi direttamente a l’uomo che si è intromesso nella diretta da Lisbona, dove ieri sera l’Inter ha vinto per 2 a 0 nella sfida valida per l’andata dei quarti di Champions League.

Palmeri spiega che non si tratta di un italiano ma di un sudamericano

Palmeri spiega che non si tratta di un italiano ma di un sudamericano. E suggerisce alla regia di tagliare il video per poi metterlo sui social. “Così [poi] lo inviamo alle autorità portoghesi, che male non fa”.

