Sull’isola greca di Mykonos, due gruppi di ragazzi italiani, visibilmente ubriachi, hanno scatenato una rissa all’esterno di un locale. La situazione è degenerata rapidamente e alcuni agenti di polizia sono dovuti intervenire per riportare l’ordine.

Il video della rissa

In un video pubblicato su Facebook, già virale online, si vedono i ragazzi ubriachi mentre si scontrano con gli agenti. Secondo quanto ricostruito, due gruppi di italiani hanno iniziato a litigare. Le loro urla e le imprecazioni si sono rapidamente trasformate in una vera e propria rissa con pugni, spintoni e calci.

La polizia è intervenuta rapidamente sul posto, incontrando però una resistenza inaspettata da parte di alcuni ragazzi, che hanno anche aggredito le forze dell’ordine greche.