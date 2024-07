Brutta avventura sulla spiaggia di Agios Stefanos a Mykonos, dove un traghetto ha causato un’onda anomala effetto tsunami che ha travolto i bagnanti presenti, ferendo due persone e causando danni materiali. L’incidente, avvenuto il pomeriggio di sabato 20 luglio, ha suscitato l’intervento immediato delle autorità locali e l’arresto del capitano del traghetto Fast Ferries Andros.

Il video dell’onda anomala sulla spiaggia di Mykonos

Il sito Vradini News ha riportato l’episodio su X, evidenziando che il capitano della nave è stato arrestato una volta attraccato a Rafina. Secondo le prime ricostruzioni, il traghetto avrebbe navigato troppo vicino alla riva e a una velocità eccessiva, al fine di rispettare i tempi dell’itinerario. Questo comportamento ha generato un’onda anomala che ha travolto la spiaggia, colpendo i bagnanti e causando il caos.

Takis Papadakos, testimone dell’incidente, ha pubblicato un video su Facebook, criticando il capitano per aver messo a rischio la sicurezza delle persone in spiaggia. Papadakos ha anche segnalato che una delle persone ferite ha subito la frattura di due costole e necessita di ulteriori valutazioni mediche. Il video è ora parte dell’indagine condotta dall’Autorità Portuale.

La guardia costiera ha confermato che l’onda anomala ha provocato il ferimento di due persone, oltre a spazzare via sedie a sdraio e effetti personali dei bagnanti. Le autorità portuali hanno arrestato il capitano del traghetto con l’accusa di “interferenza pericolosa con il movimento di veicoli, navi e aeromobili”. L’inchiesta è in corso per determinare le responsabilità e prevenire futuri incidenti.

In risposta all’incidente, le autorità locali stanno considerando nuove regolamentazioni per i traghetti che operano nelle vicinanze delle spiagge. Tra le misure proposte vi sono la riduzione della velocità in prossimità delle aree balneari e la definizione di percorsi di navigazione più sicuri. Si sta anche valutando l’installazione di segnali di allarme per i bagnanti in caso di emergenze simili.