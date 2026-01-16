La missione Crew 11 è rientrata con un ammaraggio al largo della California. È la prima volta, nei 25 anni di storia della Stazione Spaziale Internazionale, che un equipaggio rientra in anticipo per un problema di salute a uno dei suoi membri. Dopo 167 giorni in orbita, gli astronauti Zena Cardman e Mike Fincke, entrambi della NASA, Kimiya Yui dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa e Oleg Platonov, dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, sono stati costretti a tornare a terra con la navetta Crew Dragon Endeavour per un problema (non specificato) a uno dei membri dell’equipaggio.

Il rientro dalla navicella ISS

L’ammaraggio è avvenuto puntualmente al largo di San Diego. La navetta Crew Dragon Endeavour, che sarebbe dovuta rimanere sull’ISS fino alla fine di febbraio, è stata accompagnata dalle squadre di recupero e issata sulla nave, dove i quattro membri dell’equipaggio come da prassi si sono sottoposti a un primo rapido controllo medico. Per motivi di privacy, la NASA non ha fornito alcun dettaglio riguardo all’identità dell’astronauta le cui condizioni di salute hanno reso necessario il rientro anticipato della missione.