Un viaggio da sogno che si è trasformato in cinque minuti di puro terrore. È quanto accaduto al largo dell’isola di Tenerife, quando una nave da crociera della Royal Caribbean è stata investita da violente raffiche di vento improvvise, provocando un’inclinazione tanto brusca da richiamare nella memoria dei passeggeri scene degne del Titanic.

La nave, lunga ben 311 metri e capace di accogliere oltre 4.000 passeggeri, era partita da Barcellona per una crociera di 12 notti diretta a Miami. Ma le condizioni meteo avverse incontrate nei pressi delle Canarie hanno trasformato il relax a bordo in un’esperienza da incubo.

Raffiche di vento fino a 130 km/h

Tutto è iniziato quando venti che soffiavano già a una velocità di 74 km/h sono improvvisamente aumentati, superando i 130 km/h. Questo ha causato un’inclinazione della nave, descritta come un “movimento improvviso” dalla compagnia Royal Caribbean. Vetri infranti, mobili ribaltati e merce sparsa ovunque sono stati solo alcune delle conseguenze visibili del caos scatenato a bordo.

Uno dei passeggeri, Jonathan Parrish, ha raccontato di aver assistito alla brusca virata mentre si trovava a uno spettacolo teatrale. “La nave ha fatto una prima virata improvvisa, poi una seconda ancora più forte,” ha spiegato. La scena, quasi surreale, ha costretto gli spettatori ad abbandonare lo spettacolo per capire cosa stesse accadendo.

Secondo i racconti, chi si trovava nei bar o nelle aree comuni ha visto bottiglie e bicchieri volare via, mentre la merce esposta nei negozi veniva sbalzata sui pavimenti. “Sembrava di essere in un film catastrofico”, ha aggiunto Parrish.

@leggoit Sono stati minuti interminabili quelli che hanno vissuto i passeggeri di una nave da crociera che all’improvviso ha iniziato a pendere da un lato, fino a raggiungere la spaventosa inclinazione di 45 gradi. Tra le persone che cercavano di scappare, evitando di scontrarsi con oggetti che cadevano verso il fondo, c’era anche chi ha documentato la scena con un breve video, poi interrotto per la troppa paura. È accaduto al largo di Tenerife lo scorso 7 novembre sulla Royal Caribbean che navigava verso Miami. Una tempesta arrivata all’improvviso ha generato una raffica di vento così potente da inclinare l’intero transatlantico. 👉 Link in bio⁠ ⁠ leggo ♬ suono originale – Leggo – Leggo

“Sembrava il Titanic”: paura tra i passeggeri

Molti passeggeri hanno vissuto l’esperienza come un momento di autentico panico. Alcuni si sono aggrappati ai tavoli e alle sedie per non cadere, mentre altri scivolavano cercando di mantenere l’equilibrio. Un passeggero canadese intervistato da Metro ha descritto quegli attimi come “terrificanti”, affermando di aver temuto per la propria vita. “Sembrava il Titanic, le urla e il rumore dei vetri infranti erano ovunque”, ha dichiarato.

L’annuncio del capitano, giunto poco dopo, è stato fondamentale per calmare la situazione. Ha spiegato che le raffiche di vento avevano raggiunto velocità straordinarie, causando l’improvviso sbandamento della nave. I passeggeri sono stati invitati a tornare con calma nelle loro cabine per consentire all’equipaggio di verificare i danni e assicurarsi che tutto fosse sotto controllo.

Danni e un ferito a bordo

Il bilancio finale dell’incidente ha riportato un ferito, le cui condizioni non sono state rese pubbliche. Per consentire le cure mediche necessarie, la nave ha effettuato uno scalo imprevisto a Las Palmas, prima di riprendere il suo viaggio verso la Florida.

All’interno della nave, i danni sono stati significativi ma non tali da compromettere la sicurezza generale. La Royal Caribbean ha dichiarato che il movimento improvviso è stato il risultato di un evento meteorologico eccezionale, sottolineando come l’equipaggio abbia gestito la situazione con la massima prontezza e professionalità.

La nave protagonista dell’incidente non è una comune imbarcazione. Con una lunghezza di 311 metri e una capacità totale di oltre 4.000 passeggeri, è dotata di comfort straordinari: 15 ponti, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, un campo da mini golf e perfino una parete per arrampicata. Tuttavia, nemmeno una struttura così imponente è riuscita a evitare gli effetti devastanti delle raffiche di vento.