Dopo una breve pausa dal gelo, a Parigi e su buona parte della Francia è tornato a nevicare. Le abbondanti nevicate hanno causato non pochi disagi nei trasporti, provocando pesanti ingorghi, l’interruzione degli autobus tra Parigi e la sua banlieue e la cancellazione di oltre il 15% dei voli negli aeroporti parigini di Paris-Charles-de-Gaulle e Paris-Orly. In diverse zone della Francia è inoltre scattata l’allerta arancione per neve e ghiaccio.

Notre-Dame imbiancata

Nonostante i disagi provocati, la neve a Parigi ha regalato anche uno spettacolo suggestivo, imbiancando i viali dei Giardini delle Tuileries e le rive della Senna, offrendo alla città veri e propri scorci da cartolina. La neve ha imbiancato anche la Tour Eiffel e la Cattedrale di Notre-Dame, mentre qualcuno non ha perso l’occasione di cimentarsi sugli sci o in slittino intorno alla basilica del Sacro cuore a Montmartre.