Tragedia sfiorata a New York, dove mercoledì mattina è crollata parte di un palazzo residenziale di 20 piani nel Bronx. Stando a quanto dichiarato dai vigili del fuoco, la deflagrazione e il crollo sono stati causati da una fuga di gas che avrebbe provocato lo squarcio che ha interessato un intero fianco dell’edificio, situato in Alexander Avenue. Per fortuna nell’incredibile incidente non si sono registrati feriti e gli appartamenti non sono stati in alcun modo danneggiati.

Il crollo dell’edificio a New York

Dalle prime segnalazioni emerge che l’esplosione si è verificata all’interno delle condutture del gas, provocando la rottura di un canale verticale utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti. “Abbiamo evitato un disastro di proporzioni enormi. Sono molto grata che nessuno abbia perso la vita, che nessuno sia in ospedale, ed è importante che questo venga riconosciuto”, ha dichiarato la presidente del distretto del Bronx, Vanessa Gibson, spiegando che molte persone erano già uscite e i bambini erano a scuola quando l’edificio è crollato parzialmente.

Un testimone ha poi raccontato: “Si è sentito un forte boato, poi è esploso e l’intero edificio è crollato all’improvviso”. Nei video e nelle foto diffuse online si vede l’enorme squarcio sul fianco dell’edificio. L’esplosione, inoltre, ha fatto piovere mattoni, condizionatori e altri detriti sugli edifici vicini sul marciapiede e sulla strada sottostante.