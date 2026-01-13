Sono oltre 15mila gli infermieri che hanno scioperato in alcuni dei principali ospedali di New York, in quello che viene considerato uno dei più grandi scontri sindacali nel settore sanitario della città. Alla base dello sciopero c’è la richiesta dei sindacati di garantire un livello del personale adeguato, in modo che gli infermieri non siano sopraffatti da orari massacranti, salari più alti e maggiore sicurezza per ridurre gli episodi di violenza.

Lo sciopero degli infermieri a New York

In strada, gli infermieri sono stati accompagnati nella protesta dal sindaco di New York, Zohran Mamdani, che ha dichiarato: “Troppi dei 15mila infermieri della NYSNA in sciopero non riescono ad arrivare a fine mese. Non chiedono uno stipendio multimilionario. Chiedono solo che le loro pensioni siano salvaguardate, che ricevano lo stipendio e le prestazioni sanitarie che meritano. I newyorkesi hanno diritto a un’assistenza sanitaria di qualità, così come gli infermieri che la forniscono. Il mio compito come sindaco è proteggere entrambi questi diritti.”