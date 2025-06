Acque agitate a Venezia, dove i residenti continuano a protestare contro le nozze da favola di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, previste in città dal 24 al 26 giugno. Cittadini e attivisti, infatti, sono scesi in piazza contestando quello che definiscono l’ennesimo evento elitario programmato in una città già logorata dal turismo di massa. Mentre cresce il dissenso, alimentato dall’ondata di proteste in laguna, il sindaco Luigi Brugnaro e il governatore Luca Zaia difendono l’evento considerandolo “un’opportunità di visibilità e ricchezza”.

“No Space for Bezos”

I cittadini, invece, la vedono in tutt’altro modo e in molti, guidati da Massimo Cacciari e dallo slogan “No Space for Bezos”, si sono radunati in piazza urlando: “Bezos non è il benvenuto”. L’evento contestato, che dovrebbe svolgersi a bordo del mega Yacht di Bezos da 550 milioni di dollari, si celebrerà in una Venezia blindatissima che ospiterà oltre 250 vip come Leonardo Di Caprio, Lady Gaga, Katy Perry, Kim Kardashian e George Clooney, tutti alloggiati negli alberghi extra-lusso della città. Per il super evento, si parla di 30 taxi acquei prenotati dalla coppia per i propri ospiti, su un totale di 280 barche a chiamata, e naturalmente gondole dispiegate in massa. Nonostante le proteste, l’amministrazione assicura che questo non impatterà sul servizio di noleggio e di linea dei taxi, che sarà comunque garantito.

In una Venezia spaccata a metà, tra chi attende con ansia la sfilata dei vip e chi invece contesta duramente le nozze, la città si è riempita di striscioni e manifesti sui muri indirizzati al patron di Amazon, accusato di contribuire all’inquinamento globale e alla piaga del turismo di massa che affligge Venezia. Il comitato promotore delle proteste ha intanto annunciato tre giorni di mobilitazione promettendo azioni simboliche di vario tipo come il blocco dei canali. “Le proteste a Venezia contro il matrimonio di Jeff Bezos e Laura Sanchez sono un’assoluta vergogna. Inaccettabile che si facciano proteste contro forse l’uomo più ricco al mondo che sceglie Venezia per sposarsi. Protestare contro chi ci porta ricchezza è una vergogna. Sentire dire ‘no ai vip’ e alle grandi celebrities che vengono a Venezia è fare un danno al Veneto, non ai turisti stranieri che invece sono i nostri promoter nel mondo”, ha dichiarato Luca Zaia.