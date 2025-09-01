Un’auto non frena in tempo e finisce contro le barriere del passaggio a livello appena abbassate che nell’impatto vengono rotte. Siamo in Polonia sulla linea ferroviaria Granowo – Stszew: l’auto, dopo aver colpito la barriera rimane ferma sui binari e viene travolta da un treno partito da Pozna Grówny e diretto a Wolsztyn.

L’autista resta vittima di un impatto inevitabile e miracolosamente se la cava solo con alcune ferite. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Grodzisk Wielkopolski.