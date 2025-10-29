Martin Lorentz, il carpentiere che ha contribuito per tre anni alla ricostruzione e al restauro della celebre cattedrale di Notre Dame di Parigi, dopo l’incendio del 2019, ha avuto un onore straordinario: celebrare il suo matrimonio con la compagna Jade proprio all’interno del celebre monumento, dieci mesi dopo la sua riapertura. L’Arcivescovo di Parigi ha concesso un permesso speciale per rendere possibile questa cerimonia, riconoscendo il contributo eccezionale di Lorentz nella ricostruzione della copertura in legno, realizzata con tecniche tradizionali tramandate nei secoli.

Il matrimonio nella cattedrale di Notre-Dame

Alla cerimonia, celebrata sotto le volte restaurate, hanno partecipato circa 500 invitati, tra cui numerosi artigiani e colleghi. Molti di loro hanno portato con sé le loro asce da lavoro, simbolo di orgoglio e dedizione. All’uscita, turisti e familiari hanno applaudito i novelli sposi in un momento di grande emozione e rinascita per Notre-Dame. Questo particolare evento, inoltre, ha suscitato grande emozione anche tra i turisti e i cittadini di Parigi, diventando subito un simbolo di rinascita e gratitudine verso coloro che hanno riportato in vita uno dei monumenti più iconici del mondo.