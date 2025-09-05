Al terminal dei traghetti nell’isola di Waiheke, in Nuova Zelanda, le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il momento in cui una donna ubriaca ha sfondato con il proprio suv una pensilina per le biciclette finendo poi in mare. Le riprese delle telecamere di sorveglianza di Auckland Transport, infatti, mostrano il suv mentre attraversa una strada a grande velocità, per poi finire sulla pensilina frantumandola in mille pezzi.

Il video dell’incidente

L’auto è poi finita in mare e una seconda telecamera ha ripreso il momento in cui il suv galleggia in acqua. La donna al volante è riuscita a mettersi in salvo uscendo dall’auto e aggrappandosi poi alla portiera, mentre dal molo le persone le hanno lanciato diversi salvagente. “Fortunatamente, la donna al volante è riuscita a uscire dal mezzo prima che affondasse, aiutata anche dalle persone presenti sul molo”, ha dichiarato il sergente Ray Matthews, responsabile della stazione di Waiheke.

Matthews ha poi affermato che la polizia ha emesso nei confronti dell’autista, una donna di 73 anni, una multa per guida in stato di ebbrezza, dichiarando poi la possibilità di ulteriori accuse, dato il grande danno provocato dalla donna alla pensilina distrutta.