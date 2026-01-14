Nella giornata di ieri, prima di intervenire al Detroit Economic Forum, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto visita allo stabilimento della Ford a Dearborn, in Michigan. Tra strette di mano, selfie e sorrisi con gli operai, alla fabbrica è andato in scena anche un fuori programma ripreso dalle telecamere: il vide0, diffuso soprattutto da Tmz, è diventato virale in poche ore. Le immagini mostrano un operaio che ha accolto il presidente con una frase tutt’altro che lusinghiera: “Proteggi i pedofili!”, ha urlato l’operaio della Ford riferendosi con ogni probabilità alla posizione dell’amministrazione americana sui file relativi al caso Epstein. Trump, poco incline a qualsiasi forma di indifferenza, dopo aver incassato l’insulto ha reagito con decisione esibendo il dito medio in direzione dell’operaio lanciandosi anche in un sempreverde (e poco istituzionale) “F**k you”.