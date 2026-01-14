Operaio attacca Trump: “Proteggi i pedofili”. Il presidente reagisce con il dito medio
Nella giornata di ieri, prima di intervenire al Detroit Economic Forum, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto visita allo stabilimento della Ford a Dearborn, in Michigan. Tra strette di mano, selfie e sorrisi con gli operai, alla fabbrica è andato in scena anche un fuori programma ripreso dalle telecamere: il vide0, diffuso soprattutto da Tmz, è diventato virale in poche ore. Le immagini mostrano un operaio che ha accolto il presidente con una frase tutt’altro che lusinghiera: “Proteggi i pedofili!”, ha urlato l’operaio della Ford riferendosi con ogni probabilità alla posizione dell’amministrazione americana sui file relativi al caso Epstein. Trump, poco incline a qualsiasi forma di indifferenza, dopo aver incassato l’insulto ha reagito con decisione esibendo il dito medio in direzione dell’operaio lanciandosi anche in un sempreverde (e poco istituzionale) “F**k you”.